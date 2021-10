Kamp-Bornhofen

Versuchter Einbruch am Sportplatz

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 21.10.2021, gegen 23:30 Uhr, und Samstag, den 23.10.2021, gegen 10:30 Uhr, wurde versucht in den Verkaufsraum des Sportgeländes in der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen einzubrechen.