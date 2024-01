Vermisstensuche zügig und erfolgreich beendet

Am Abend des 05.01.2024 ging bei hiesiger Dienststelle die Mitteilung einer vermissten, lebensälteren und zugleich demenzkranken Bewohnerin der Seniorenresidenz „Anna-Margareta“ ein.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Die mit rotlackierten Fingernägel und einem Rollator unterwegs gewesene 92 jährige Dame, konnte nach nur knapp einer Stunde Abwesenheit des Pflegeheimes durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hachenburg wohlbehalten in der Bismarckstraße an der Ampel angetroffen – und im Weiteren ihrer Station zugeführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Pressestelle

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell