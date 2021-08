verletzte Schafe durch Tierbiss *** Zeugenaufruf ***

Im Zeitraum vom 31.07.21, 20:30 Uhr – 01.08.21, 10:00 Uhr wurden in einer Schafherde von ca. 500 Tieren mehrere Lämmer durch Tierbisse verletzt.

Die Herde steht aktuell auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz neben der K 168 zwischen Montabaur und Niederelbert.

Der Geschädigte wurde von Passanten auf freilaufende Hunde in diesem Bereich hingewiesen.

Der Rad-/ Fußgängerweg entlang der K 168 ist bei Hundehaltern beliebt.

Wildtierbiss kann ausgeschlossen werden.



Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.02602/9226-0



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell