Verkehrszeichen entwendet

Am Samstag, dem 15.05.2021, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein Verkehrszeichen eines Wirtschaftsweges zwischen den Ortschaften Zehnhausen b. W. und Meudt/Dahlen von bislang unbekannten Tätern entwendet.

Bei dem Verkehrszeichen handelte es sich um ein Hinweisschild „Gefahrenstelle! Unebene Fahrbahn“.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Westerburg (02663 98050) oder per E-Mail (piwesterburg@polizei.rlp.de)



