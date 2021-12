Verkehrsunfallflucht zw. Pottum / Hellenhahn-Schellenberg

Der Unfallverursacher befuhr die K 54 aus Hellenhahn-Schallenberg kommend in Fahrtrichtung Pottum. Der Unfallverursacher überholte an einer unübersichtlichen Stelle einen vor ihm fahrenden PKW. Aufgrund des Überholvorgangs musste der entgegenkommende PKW ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Zu Personenschaden kam es nicht, lediglich zu geringen Sachschäden. Der Unfallverursacher entferne sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.



Der Unfallverursacher wird gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher können bei der Polizei in Westerburg gemeldet werden.



