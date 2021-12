Verkehrsunfallflucht *** Zeugen-Aufruf ***

Vielbach kommend in Fahrtrichtung Ransbach-Baumbach. Hierbei fuhr sie ordnungsgemäß in den Kreisverkehr am Ortsausgang Mogendorf ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Landesstr. 307 in entgegengesetzter Richtung und beachtete nicht die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw-Fahrerin. Zudem geriet der unbekannte Fahrer aufgrund nicht-angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit der Pkw-Front gegen die hintere Beifahrerseite vom unfallgegnerischen Pkw. Während die geschädigte Pkw-Fahrerin unmittelbar an der nächsten Ausfahrt des Kreisverkehrs anhielt, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen dunkel-farbenen Pkw, vermutlich einen Kombi, gehandelt haben. Der verursachte Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

