Montabaur

Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

Am Dienstag, den 06.04.2021, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW, einen grauen Hyundai, vor der Postfiliale in Montabaur, Bahnhofstraße 39, in der sich unmittelbar neben der Straße befindlichen seitlichen Parkbucht.