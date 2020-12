Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 14:20 Uhr

Mogendorf

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 18.11.2020 um ca. 20:40 Uhr kam es im Bereich des LKW-Parkplatzes am Maxi-Autohof in Mogendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.