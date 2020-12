Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 11:10 Uhr

Am Freitag, den 07.08.2020, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr, touchierte ein silberner PKW mit AK-Kennzeichen im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford.

Dieser wird hierbei beschädigt. Anschließend verlässt der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich in Höhe des Verbindungsweges 22.



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



