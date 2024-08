Verkehrsunfallflucht ***ZEUGEN GESUCHT***

Am Montag, dem 26.08.2024 ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 11:24 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in 56477 Rennerod.

Ein in Fahrtrichtung Siegen geparkter PKW wurde in Höhe der Hauptstraße 62 durch ein in selber Fahrtrichtung vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss in Fahrtrichtung Siegen.



Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02663 9805-0 bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



