Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Am Donnerstagabend, den 13.06.2024 um ca. 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in 56414 Steinefrenz.

In Höhe der Hauptstraße 5 parkte ein PKW am rechten Fahrbahnrand in Richtung Girod. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr vermutlich mit einem PKW die Hauptstraße aus Richtung Steinefrenz in Fahrtrichtung Girod. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des parkenden PKW und beschädigte diesen nicht unerheblich. Anschließend entfernte der Verursacher sich von der Unfallörtlichkeit.



Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden. Insbesondere soll es zu der o.g. Zeit zu einem lautstarken Knall gekommen sein.



