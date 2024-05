Wallmerod

Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 23.05.2024, gegen 11:00 Uhr, kam es in Wallmerod, auf der Frankfurter Straße (Höhe Parkplatz an der B8) zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.