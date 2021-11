Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Hierbei streifte ein offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit herannahendes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw, welcher erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher nach links über die Rheingaustraße, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher müsste im Bereich der seitlichen rechten Fahrzeugfront und vermutlich des rechten Vorderrades deutlich erkennbare Beschädigungen aufweisen. An der Unfallstelle wurden unter anderem Plastikelemente von diesem gefunden, welche ein carbonartiges Aussehen imitieren.

Zeugen, welche den Unfall bemerkt oder gar beobachtet haben, möglicherweise sogar Angaben zu dem Verursacher oder einem Fahrzeug mit entsprechenden Beschädigungen machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen (Telefonnummer 06771-93270 oder per E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de)



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell