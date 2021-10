Siershahn

Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Am Freitag, den 29.10.2021 in der Zeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr wurde in der Ortsgemeinde Siershahn, in der dortigen Friedenstraße, gegenüber der Hausnummer 44, ein gusseiserner Begrenzungspoller umgefahren.