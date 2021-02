Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Der unbekannte Unfallfahrer beabsichtigte, kurz vor einer Rechtskurve, ein vor ihm fahrendes LKW-Gespann zu überholen, musste den Vorgang an der unübersichtlichen Örtlichkeit jedoch wegen eines entgegenkommenden PKW's abbrechen und beschädigte beim Wiedereinordnen die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers. Der Unfallfahrer, welcher mit einem weißen PKW unbekannter Marke unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich innerhalb der Örtlichkeit Kaltenholzhausen anschließend in unbekannte Richtung.



Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diez in Verbindung zu setzen.



