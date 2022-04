Verkehrsunfallflucht – vermutlich durch Holztransporter

Im Kleeberger Weg in Hattert kam es in der Zeit vor Ostern zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde eine Grundstücksmauer eines dortigen Anwohners beschädigt. Ursächlich hierfür dürfte ein LKW-Holztransporter gewesen sein, der beim Einbiegen aus dem Kleeberger Weg in die Hauptstraße durch ausscherende Ladung an der Mauer hängenblieb.



Zeugenhinweise werden bei der Polizei Hachenburg unter 02662 95580 entgegen genommen.



