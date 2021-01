Diez

Verkehrsunfallflucht – Verkehrszeichen überfahren

Am Montag, den 18.01.2021, kam es zwischen 23:00 und 23:20 Uhr in der Wilhelmstraße an der Einmündung Rudolf-Dietz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW ein Verkehrszeichen an einer der dortigen Verkehrsinseln überfuhr.