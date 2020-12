Nister

Verkehrsunfallflucht, Telefon-Verteilerkasten umgefahren

Vermutlich in der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher den Verteilerkasten, Verlängerung der Hauptstraße in Nister, in Richtung Atzelgift, umgefahren und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.