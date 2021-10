Verkehrsunfallflucht REWE Westerburg

Am 29.10.2021 zwischen 18:00 und 18:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vom REWE in Westerburg ein Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW der Geschädigten entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden.



Hinweise zum Unfallverursacher können der Polizei in Westerburg mitgeteilt werden.



