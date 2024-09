Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Am Donnerstag, den 12.09.2024, gegen 16:10 Uhr kam es auf der B413, Gem.

Anzeige

Hachenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Überholvorgang. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher befuhr die Westrandumgehung(B413) vom Kreisverkehr „Dicker Baum“ kommend in Richtung Hachenburg. Noch vor dem dortigen Bahnübergang überholte der Unfallverursacher einen vor ihm fahrenden Pkw und touchierte diesen beim Einscheren.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Pkw mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Altenkirchen gehandelt haben.



Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell