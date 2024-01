Verkehrsunfallflucht nach intensiver Ermittlung aufgeklärt

Am Sonntagmorgen, den 28.01.2024 gegen 06:11 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein im Heckbereich beschädigter PKW in der Ortslage Girkenroth gemeldet.

Symbolbild Foto: dpa

Ein Unfallverursacher konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden.

Im Zuge intensiver Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte schließlich in Guckheim zunächst der unfallbeteiligte PKW und kurz danach der verantwortliche Fahrzeugführer festgestellt werden.

Bei dem 21 jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rennerod ergaben sich Hinweise auf eine bestehende Alkoholeinwirkung.

Der Beschuldigte muss sich jetzt in mehreren Strafverfahren verantworten. Der Führerschein wurde zum Zwecke der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden an beiden PKW dürfte im unteren, fünfstelligen Bereich liegen.



