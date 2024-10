Verkehrsunfallflucht nach Abbiegevorgang ***ZEUGEN GESUCHT***

Anzeige

An der dortigen Einmündung L302/L300 in der Gemarkung Seck kam der verursachende Fahrzeugführer aus Fahrtrichtung Seck und bog unerlaubt über die Gegenfahrbahn und somit linksseitig des dortigen Fahrbahnteilers ab. Der entgegenkommende und geschädigte Fahrzeugführer konnte noch rechtzeitig nach rechts in den dortigen Fahrbahngraben ausweichen. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in Richtung Gemünden.

Zeugen des Verkehrsunfalles oder auch der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



