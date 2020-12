Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 19:00 Uhr

Am 16.09.2020 befuhr gegen 13.57 Uhr ein Motorradfahrer die Wirzenborner Straße aus Richtung Gelbachtal kommend, in Richtung Ortsmitte Montabaur.





Im Bereich der abknickenden Vorfahrt, Höhe Motorradmuseum, kam dem Motorradfahrer ein beige-weißer Toyota mit WW – Kennzeichen entgegen. Der PKW schnitt die Kurve. Trotzdem konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß verhindern, kam durch das Ausweichmanöver jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.



Unfallzeugen oder Beteiligte werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.



