Verkehrsunfallflucht mit verletzter Motorradfahrerin

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Hahn bei Marienberg (ots) – Am Montag, den 09.09.2024, gegen 10:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Hahn bei Marienberg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin.