Diez

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer – Zeugen gesucht

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, kam es am 05.10.2021 gegen 17 Uhr in der Wilhelmstraße in Diez, etwa auf Höhe einer dortigen Bäckereifiliale, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der beteiligte Radfahrer verletzt wurde.