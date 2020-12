Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 16:20 Uhr





Ein roter Kleinwagen geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und berührte ein entgegenkommendes Motorrad am linken Rückspiegel.



Hierdurch stürzte der Motorradfahrer. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen.



Der rote Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02624/94020 bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell