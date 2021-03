Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Freitagabend in der Zeit zwischen 20:20 Uhr und 21:20 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein bordeaux-roter Renault Megane Scenic Bj. 2000 im Bereich der Eisenbahnunterführung (L304/Luisenstraße)nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Selters (ots). Am Freitagabend in der Zeit zwischen 20:20 Uhr und 21:20 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein bordeaux-roter Renault Megane Scenic Bj.2000 im Bereich der Eisenbahnunterführung (L304/Luisenstraße)nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beleuchtung komplett aus der Verankerung gerissen.



Der Unfallfahrer setzte daraufhin mit seinem völlig beschädigten PKW die Fahrt fort und stellte den PKW auf dem Parkplatz zum REWE Center ab. Dort verweilte er vermutlich noch einen Moment am Fahrzeug bis er die Flucht ergriff und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Durch den Unfall wurde die Straßenlaterne so schwer beschädigt, dass stromführende Teile aus dem Boden ragten. Ein Elektro-Notdienst musste sich diesem Schaden annehmen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.



Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.



