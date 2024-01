Welschneudorf

Verkehrsunfallflucht in Welschneudorf – Zeugen gesucht

Am Samstagabend, den 13.01.2024 kam es zwischen 22:45 Uhr – 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisel der L327 am Ortsausgang Welschneudorf in Fahrtrichtung Kemmenau/ Hömberg zwischen einem alleinbeteiligten PKW und einer Straßenlaterne.