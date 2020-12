Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 10:30 Uhr

Am Mittwoch, den 13.08.2020, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Geschäftes „Action“ in der Saynstraße.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-/Ausparken einen daneben parkenden weißen VW Tiguan. Hierbei entstand ein Lackschaden im linken Fahrzeugheckbereich. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



