Miehlen

Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Miehlen

Am 09.06.2021, gegen 16:45 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Skoda- Kombis in der Industriestraße in Miehlen an einem in gleicher Richtung haltenden LKW vorbei, musste jedoch aufgrund eines entgegenkommenden roten Pritschenwagens nach rechts einscheren.