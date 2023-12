Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr ***ZEUGEN GESUCHT***

Am 09.12.2023 kam es gegen 16:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Umgehungsstraße (L288) zwischen den Abfahrten Westerburg-Gershasen und Westerburg-Langenhahner Straße.

Hier befuhr ein weißer BMW die L288 in Fahrtrichtung Langenhahn, als ihm im Kurvenbereich ein Fahrzeug entgegenkam und die Kurve schnitt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Das verursachende Fahrzeug verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Langendernbach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



