Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Am 19.01.2024 kam es gegen 16:30 Uhr auf der L335 zwischen Miehlen und Nastätten zu einem Verkehrsunfall.

Der Melder musste mit seinem PKW einem entgegenkommende PKW ausweichen, da dieser aus ungeklärter Ursache auf seine Fahrbahnseite geriet. Der Geschädigte geriet in den Grünstreifen und kollidierte mit dortigem Gebüsch wodurch Schaden an seinem PKW entstand.

Der entgegenkommende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.



Die Polizei St. Goarshausen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrzeug und/oder dem Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 06771/93270 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell