Verkehrsunfallflucht – gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Vermutlich bereits am Freitag, um die Mittagszeit, befuhr ein Fahrzeug, möglicherweise LKW, die Wilhelmstraße in Höchstenbach und beschädigte die Mauer eines Grundstücks.

Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg





Telefon: 02662 95580

www.polizei.rlp.de



