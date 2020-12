Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 14:21 Uhr

Am Freitag, den 31.07.2020, um 17.15 Uhr, kamen sich auf der Koblenzer Straße zwei LKWs entgegen.

Einer der LKWs fuhr vermutlich aus Platzgründen, über den rechtsseitigen Bürgersteig und touchierte hierbei mit dem Führerhaus die Grundstücksbegrenzungsmauer eines Privatanwesens, welche dadurch beschädigt wurde. Der besagte LKW verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Bei dem flüchtigen LKW soll es sich um ein weißes Zugfahrzeug mit weißem Auflieger und der Aufschrift „Schwintek Transporte“ handeln.



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



