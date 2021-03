Verkehrsunfallflucht durch schwarzen PKW, vermutlich Audi A1,amtliches Kennzeichen RÜD-J ??? -Zeugen gesucht

Am Montag, dem 08.03.2021, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht durch den Unfallverursacher auf der L339 zwischen den Ortslagen von Kaub und Weisel.

Im Bereich einer Linkskurve in der Nähe zum alten Schwimmbad „schnitt“ der Verkehrsunfallverursacher die Kurve, sodass die Fahrzeugführerin eines entgegenkommenden PKW nur noch auf den rechtsseitigen Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen konnte, um eine Kollision im Gegenverkehr zu vermeiden. Abseits der Fahrbahn kollidierte der PKW der Fahrzeugführerin schließlich frontal mit einem Baum, wobei es zu einem Sachschaden kam. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zur Tataufklärung werden an die Polizeiinspektion St. Goarshausen erbeten.



