Hachenburg

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des „ACTION“-Markts

Am Samstag, den 21.11.2020 wurde in der Zeit von 14:45 Uhr – 15:15 Uhr auf dem Parkplatz des „ACTION“-Markt in der „Saynstraße“ in Hachenburg ein geparkter grauer Mercedes beschädigt.