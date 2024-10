Verkehrsunfallflucht auf der L287 – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 10.10.2024, gegen 07:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 287 zwischen den Ortslagen Nauroth und Kirburg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Lkw die Straße in Fahrtrichtung Kirburg und missachtete das Rechtsfahrgebot, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw kam.

Der Fahrer entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (02662-95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



