Verkehrsunfallflucht auf der K67 zwischen Frücht und Friedrichssegen

Gem. Frücht (ots). Am Montag, dem 15.01.24 gegen 07:50 kam es auf der K67 zwischen Frücht und Friedrichssegen zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die K67 aus Richtung Frücht kommend in Richtung Friedrichssegen, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Fahrzeugführer entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß im Bereich der jeweiligen Außenspiegel. Der entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Derzeit existieren keine Hinweise auf Fahrzeugtyp, Fahrzeuginsassen oder Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



