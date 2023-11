Verkehrsunfallflucht auf der K 115 zw. Simmern/Ww. und Hillscheid – Zeugenaufruf

Simmern/Ww. (ots). Am heutigen 24.10.2023, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 20jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw Peugeot die K 155 aus Richtung Simmern kommend in Fahrtrichtung Hillscheid.

In Höhe des Stationskilometers 1,1 begegnete der jungen Fahrerin in einer Rechtskurve ein schwarz-farbener Pkw Kombi, besetzt mit einer männlichen Person. Da sich der entgegenkommende Pkw Kombi unter Nutzung der Gegenfahrspur annäherte, war die Pkw-Fahrerin gezwungen, nach rechts auszuweichen um eine drohende Kollision zu verhindern. Hierbei touchierte die Pkw-Fahrerin mit ihrem Peugeot seitlich die Leitplanke, so dass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, so dass die polizeilichen Ermittlungen bzgl. einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur unter folgenden Erreichbarkeiten entgegen: 02602-9226-0 oder pimontabaur.wache@polizei.rlp.de



