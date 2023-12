Verkehrsunfallflucht auf der B274 in Holzhausen a. d. Haide – Zeugen gesucht

St. Goarshausen (ots) – Am vergangenen Montag den 27.11.2023 kam es an der Kreuzung B274 zur Langgasse in Holzhausen an der Haide zu einer Verkehrsunfallflucht.