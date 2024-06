Verkehrsunfallflucht auf dem Norma-Parkplatz in Montabaur -eine Person leicht verletzt

Am gestrigen Morgen, gegen 07:10 Uhr, ereignete sich auf dem Norma Parkplatz in Montabaur, Bahnallee, ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Der 14-jährige Geschädigte überquerte den Parkplatz um an den Haupteingang des Norma Marktes zu gelangen. Die Unfallverursacherin übersah vermutlich den Geschädigten und touchierte ihn leicht, wodurch er Schmerzen im Hüftbereich erlitt. Nach einem kurzen Dialog entfernte sich die Fahrzeugführerin mit ihrem weißen Elektro-Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Verkehrsunfallzeugen, insbesondere aber die Verkehrsunfallverursacherin werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.



