Gegen 16:30 Uhr kehrte er an sein Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug, seinen Pkw auf der rechten Fahrzeugseite, nicht unerheblich beschädigt hatte. Vermutlich wurde versucht, rechts neben dem Pkw des Geschädigten Ein- oder Auszuparken. Dabei stieß der unbekannte Fahrzeugführer / die unbekannte Fahrzeugführerin gegen die Beifahrertüre und rechten Vorderreifen. Anschließend entfernte sich der / die Unfallverursacher(in) ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu der Verkehrsunfallflucht gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen. Tel.: 02603 / 9700 Email: pibadems.wache@polizei.rlp.de



