Am 10.10.2024 ereignete sich gegen 17:40 Uhr auf der K54 zwischen den Ortslagen Hergenroth und Stahlhofen am Wiesensee ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der Unfallverursacher verstieß im Kurvenbereich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gegen das Rechtsfahrgebot und touchierte dabei den Außenspiegel des entgegenkommenden Geschädigten.

Anschließend entfernte sich der Fahrer mit einem grauen Audi unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Stahlhofen am Wiesensee.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050 zu melden.



