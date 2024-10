Am Sonntag, den 29.09.2024, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde in der Straße An der Hofwiese in Höhe des Anwesen NR. 4 ein dort geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher hat vermutlich beim Rangieren das Heck des dort geparkten PKW beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt.

An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei Westerburg bittet Zeugen sich unter der 02663/98050 zu melden.



