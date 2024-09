Am Freitag, den 13.09.2024, kam es gegen 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B413 zwischen Mündersbach und Höchstenbach.

Der derzeit unbekannte Unfallverursacher, möglicherweise ein blauer Pkw der Marke KIA, schnitt eine Kurve, sodass ein entgegenkommender Pkw nach rechts in die Leitplanke ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Es entstand Sachschaden von ca. 10.000EUR



Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, tel. 02662-95580.



