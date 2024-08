Anzeige

08. auf Dienstag 06.08.24 wurde ein schwarzer Audi vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Audi war in Ransbach-Baumbach auf einem Parkplatz in der Haupstrasse/Ecke Kirchstrasse abgestellt. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren. Etwaige Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen zu melden.



