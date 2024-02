Symbolbild Foto: dpa

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr in Richtung Höchstenbach und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell