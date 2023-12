Am Mittwoch, den 22.11.2023, gegen 17.00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rennerod, Höhe Hausnummer 55 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild



Ein LKW mit blauem Auflieger beschädigte zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet, so das es Ermittlungsansätze zu dem flüchtigen LKW gibt.

Bis zum Eintreffen der Polizei war jedoch ein beschädigter PKW nicht mehr vor Ort.

An diesem PKW müsste der linke Außenspiegel beschädigt sein.

Sollte der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin den Schaden nachträglich feststellen, so ist doch bitte zur Polizeiinspektion Westerburg Kontakt aufzunehmen.



