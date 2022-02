Bad Marienberg, Bismarckstraße (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, den 08.02.2022 ab 21.30 Uhr und Mittwoch, den 09.02.2022, 12.00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße Höhe Hausnummer 15 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im besagten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter PKW-Führer vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen dort bereits geparkten schwarzen VW Golf und verursachte Sachschaden.

Anschließend verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren muss es sich bei dem flüchtigen Tatfahrzeug um ein blaues Kraftfahrzeug handeln.



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

pihachenburg@polizei.rlp.de





