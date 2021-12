Westerburg

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 08.12.2021, zwischen 11:00 Und 15:10 Uhr, wurde ein weißer PKW VW Tiguan, welcher in der Straße Am Hilserberg, in Höhe der Hausnummer 6, geparkt war durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.